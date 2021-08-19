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Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta freni patlayan kamyonet takla attı: 1 yaralı

OLAY YERİ GÖRÜNTÜSÜ

( SİNOP ) - SİNOP

İlk Müdahale Jandarma Bild Direksiyon 


- Sinop’ta freni patlayan kamyonetin takla attığı kazada sürücü yaralandı. Kaza, Boyabat-Ayancık yolu Bakırlı Zaviye köyü mevkisinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Boyabat istikametinden Ayancık'a doğru seyir halinde olan İsak Taş yönetimindeki 16 AIP 347 plakalı kamyonet firenin patlaması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü İsak Taş araç içinde sıkıştı. Çevreden kazayı görenler 112 acil durum merkezini arayarak kazayı bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerinde sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, olay yerinde gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ilgili soruşturma sürüyor. (OSM-SLH-Y)
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