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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Sinop’ta eve servis yapan market aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Sinop’ta eve servis yapan market aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza yapan araçtan görüntüler

( SİNOP ) -Sinop’ta eve servis yapan market aracı kaza yaptı: 2 yaralı SİNOP

Market Elektrik Direği Ticari Araç Servis Aracı 


- Sinop’ta sipariş teslim eden market aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Bostancılı mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, sipariş teslimine çıkan Ömer Taylan Nallıoğlu idaresindeki 57 KD 845 plakalı bir markete ait hafif ticari araç elektrik direğine çarptı. Marketin servis aracındaki siparişler yola saçıldı. Araçta büyük hasar meydana geldi. Araçta sürücü Ömer Taylan Nallıoğlu ve Mete Yılmaz (19) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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