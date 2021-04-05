Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop’ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi isyan etti

Sinop’ta çeltik tarlasına hafriyat döktüler, çiftçi isyan etti

Hafriyat dökülen alan

Jandarma Tarım Bild Tarım Arazisi 

-Vatandaşın konuşması

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta çeltik ekilen tarlaya kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hafriyat döküldü. Tarla sahibi durumu görünce isyan etti. Sinop’ta çeltik ektiği tarlasına hafriyat döküldüğünü gören vatandaş isyan etti. Çiftçi tarlasına girebilmek için yetkililerden bu hafriyatın temizlenip kaldırılmasını istiyor. Sinop merkeze bağlı Dibekli köyü Ayancık yolu mevkiinde çeltik ekilen tarım arazisine kimliği belirsiz kişi veya kişiler içinde moloz ve tuğla yığınların bulunduğu hafriyat döktü. Tarlasını ekmek için gelen çiftçi durumu görünce isyan etti. Durumu jandarma ekiplerine bildiren çiftçi Suat Kömeç, tarlasına bu zararı verenlerin bulunup cezalandırılmasını istedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan çiftçi Suat Kömeç, ”Ben bu tarlaya pirinç ekiyorum. Sezon yaklaştı, tarlaya gelip bakayım dedim karşılaştığım manzara bu. Tarlaya girmenin imkanı yok. Bunu döken nasıl bir insandır anlamak mümkün değil. Şaşırmış durumdayım. Bizim kimseye bir zararımız yok, bunları benim tarım arazime getirip bunu dökmeye ne hakkı var. Duyarsız insanların yaptıkları bu durumdan artık nefret ettik. Ben bunu görünce kendi insanlığımdan utandım. Bunu döküp giden nasıl rahat eder nasıl rahat uyur bilemiyorum. Benim bu çöpü buradan kaldıracak gücüm yok makinem yok, durumum yok. Şaşırmış durumdayım. Bunu yapanın insanlığından şüphe ediyorum" dedi.
(OSM-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement