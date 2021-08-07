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Sinop’ta capoeira gösterisi ilgi çekti
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop’ta capoeira gösterisi ilgi çekti

Sinop’ta capoeira gösterisi ilgi çekti

Capoeria gösterisinden detaylar

Savaş Capoeira Yurt Dışı Dövüş Sanatı Turist 

-Halit Yalçın röportaj

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta kamp yapan capoeria sporcuları tarafından düzenlenen gösteri ilgi çekti. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından capoeria sporcuları kamp yapmak üzere Sinop’u seçti. Kamp etkinlikleri kapsamında bu spor ile ilgili farkındalığı artırmak adına vatandaşlar içinde bir gösteri düzenlendi.
İçerisinde müzik, akrobasi, dövüş ve dansı barındıran capoeira, Sinoplular ve turistler tarafından ilgiyle takip edildi. Capoeria dövüş sporu hakkında bilgi veren Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Capoeira Okutmanı olarak çalışan ve Sinoplu olan Halit Yalçın, “Yaklaşık 21 yıldır capoeira sporu ile ilgileniyorum. Her yazda buraya Ankara’dan, İstanbul’dan, Bursa’dan, Trabzon’dan, Şanlıurfa’dan sporcuları getirip, capoeira kampları düzenliyoruz. Bugünde kampımızın gösteri bölümüyle birlikteydik. Capoeira 16. yüzyıldan beri Afrika’dan Brezilya’ya getirilen siyahi kölelerin geliştirmiş olduğu bir savaş sanatı ama onların savaş sanatı çalışmaları yasak olduğu için dansla, müzikle ve akrobasiyle harmanlanmış bir şekilde yapılıyor şu anda dünyada capoeira. Capoeria müzik ve akrobasinin de içinde olduğu bir dövüş sanatı diyebiliriz. Capoeira gösterileri dünyanın her yerinde ilgi çekiyor açıkçası. İçinde canlı müzik olması, içinde pozitif enerjinin olması, dans, müzik ve akrobasinin harmanlanmış bir şekilde uygulanması nedeniyle halkın genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimin ilgisini çekiyor. Sinoplular da ilgiyle izledir güzel bir gösteri oldu diye düşünüyorum” dedi.

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