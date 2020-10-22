Sinop’ta can dostlar için “Empati Projesi”

-Sinop Belediye başkanı Barış Ayhan röpörtaj



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- Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Sinop’ta can dostları için “Empati Projesi"ni başlattıklarını açıkladı.

Köpek sahiplenmek isteyip de bakacak alanı olmayan hayvanseverler için Sinop Belediyesi ve bir oyuncak fabrikası tarafından geliştirilen “Empati Projesi” kapsamında barınakta ‘empati box’lar oluşturuluyor. Yapılan bu boxların içindeki hayvanların bakımını dışardan gelen herhangi bir hayvansever üstelenebiliyor. Proje kapsamında ayrıca fabrika kurum ve kuruluşların yemek atıkları toplanarak barınakta mama haline getiriliyor. Can Dostları Bakımevinde ''Empati Projesi" ile ilgili incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Barış Ayhan yaptığı açıklamada, "Sinop Belediyesi ile oyuncak fabrikası arasında yapmış olduğumuz ortak Empati Projesi kapsamında bu barınakları yaptırdık. Vatandaşlarımız geliyor herhangi bir boxtaki hayvanların bakımını üstleniyor. Tabii, bu bakım üstlenme işi belediyemizin veterinerlik hizmetlerinin koordinasyonu kapsamında oluyor. Bu projemizin birinci ayağı. İkinci bir ayağı ise yine bu tesis içerisinde bulunan hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak üzere oyuncak fabrikası ile birlikte ürettiğimiz proje kapsamında dışarıda topladığımız gıdaları burada işliyoruz. Burada bir öğütme makinemiz var bir karıştırıcımız var bunlarla daha protein değeri yüksek mamalarla hayvanlarımızı besleme imkanı buluyoruz. Bir diğer proje ise oyuncak fabrikasının üretmiş olduğu 3 tane oyuncağın üzerinde empati sticker yapıştırıyor. Üzerinde empati sticker olan bu oyuncakların satışından elde edilen gelirin yüzde beşi yine Sinop sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesi için ayrılmış durumda. Projenin henüz başındayız. Çok ümitliyiz, çok güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz kamuoyu da bu işe son derece duyarlı. Bu anlamda güzel bir proje güzel bir netice vereceğini düşünüyoruz” dedi.





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