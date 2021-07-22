Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen kurtarıldı

-Dayının ilk anları yerde yatışı

-112 ekibinin koşarak gelişi

-Dayının taşınarak ambulansa götürülmesi

-Yağaninin ambulansa binişi

-Cankurtaran doğukan Yılmazer röportaj



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren dayı ve yeğen cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılarak kurtarıldı. Olay, Sinop'un Akliman sahilinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Denizdeki fırtına nedeniyle yapılan uyarılara rağmen Ayşe U. denize girdi ve bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada Erdal T. de yeğenini kurtarmak için denize girerek sert dalgalara kapıldı. Sinop Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar durumu fark ederek Erdal T. ve Ayşe U.’yu 2 dakika içinde denizden çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiye ilk müdahalesini yapan cankurtaranlar Doğukan Yılmazer, Mehmet Çakır, Oğuzcan Tosun, Erdem Çavdar ile Uğray Ulukan ve cankurtaran şefi Kasım Arda Yılmazer yaşanabilecek muhtemel faciayı önledi. Olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Erdal T. sedyeye alınarak kum üzerinde ambulansa kadar taşındı. Ayşe U. da yürüyerek ambulansa alındı. 2 kişi tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Cankurtaran Doğukan Yılmazer, “Havanın uygun olmadığını yaptığımız devriyelerle vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Ama ne kadar da devriye atsak ilgilensek, insanları bilgilendirmeye çalışsak insanlara bir şeylerin gerçekten tehlikeli olduğunu aşılayamıyoruz. Yaşayarak görüyoruz. Keşke yaşanmasaydı. Az önce çok kötü bir olay başımıza geldi. Bir baba kızını kurtarmak için denize giriyor ama kendi canını da hiçe atarak kendi canını kaybedebilirdi. Arkadaşlarımın görmesiyle birlikte diğer cankurtaran arkadaşlarımla beraber suya dalış yaptık. Sağ salim 2 dakikadan kısa bir sürede boğulan vatandaşlarımızı sudan çıkardık. Biz görevimizin başındayız. Görevimizi icra ediyoruz. Ama vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Lütfen bu havalarda Sinop’umuzun güney cephesini kullansınlar. Kuzey cephesinde bu tarz havalarda denize girmesinler. Biz ne kadar elimizden geleni yapsak da birer süper kahraman değiliz. Herkese yetişemeyiz. Kendi can sağlıkları için lütfen uyarıları dikkate alsınlar” dedi.

Cankurtaran şefi Kasım Arda Yılmazer de vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını, dalgalı olduğu zaman denize girmemelerini istedi. (ÜK-

