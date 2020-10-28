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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop’ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

Sinop’ta alzheimer hastası yaşlı adam 4 gündür kayıp

Arama çalışması

Jandarma Köpek Alzheimer Hastası Alzheimer Yaşlı Adam 

-Kayıp adamın fotoğrafı

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta 4 gün önce kaybolan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci’yi arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Samsun'dan takviye AFAD ekibi geldi. Sinop’un Gerze ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci’yi arama çalışmaları sürüyor. Kaybolduğu ilk günden beri arama çalışmalarına katılan Hasan Demirci'nin oğlu Cafer Demirci, babasından gelecek iyi haberi bekliyor. Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyü Bahçe Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hasan Demirci, 25 ekim Pazar günü öğle saatlerinde 'hayvan otlatmaya' diye evden çıkarak bir daha geri dönmedi. Demirci'nin yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hasan Demirci'nin bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmalarına, Samsun AFAD ekipleri ve iz takip köpekleri de katıldı.
Havadan ve karadan akşam geç saatlere kadar süren arama çalışmalarında kayıp Hasan Demirci’ye ait herhangi bir ize rastlanılmadı.
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