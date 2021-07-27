Sinop’ta akıma kapılan inek telef oldu

-İNEK SAHİBİ ENGİN KAN RÖPÖRTAJ



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop’ta, elektrik direğine yıldırım isabet etmesiyle oluşan akıma kapılan bir inek telef oldu. Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan aşırı yağışlar ve şimşek çarpması sonucu bazı bölgelerde elektrik direklerine yıldırım düştü. Edinilen bilgilere göre, Bostancılı köyü stat mevkiinde civarında otlatılan Engin Kan’a ait inek, otladığı esnada burada bulunan bir elektrik direğine yıldırım isabet etti. Elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu direkteki izolatörler kırıldı. İzolatörlerden geçen akım elektrik direğine bağlanan bahçe avlusu telinden doğru, hemen tel kenarında otlayan ineğe temas etmesi ile elektrik akıma kapılan inek olduğu yere yıkılarak telef oldu. Bu sırada ineğine yem vermek için bahçeye gelen inek sahibi Engin Kan ineği telin dibinde yatarken görünce elektrik dağıtım şirketini arayarak durumu anlattı. İhbar üzerine ekipler tarafından hemen bölgedeki elektrik akımı kesildi. Kısa sürede bölgeye gelen YEDAŞ ekipleri elektrik direğinde incelemelerde bulunarak çalışmalar yaptı. Elektrik direğinin dibinde biriken dikenleri keserek direkte incelemelerde bulunan ekipleri yıldırım düşmesi nedeniyle direkte bulunan izolatörlerin kırıldığı ve buradan sızan akımın elektrik direğine bağlı olan bahçe telinden ineğe temas ettiğini belirledi. Telef olan inek, Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. İnek sahibi Engin Kan yaşadıkları talihsiz olayı ise şöyle anlattı: "Sabah 08.30’da ineklerimi sağdıktan sonra buraya saldım. Burada otlatmaya bıraktım daha sonra çuvalla yem getirdim geldiğim tele yaslanmış şekilde duruyordu. Hemen YEDAŞ ekiplerini arayarak durumu bildirdim. Ekipler elektriği kestiler. Daha sonra hayvanımı boğazında bağlı olan iple kaldırmaya çalıştım. Ama hayvan kendinden geçmişti, kendini salmıştı ve yanık kokusu geliyordu. Veterinere falan ulaşmaya çalıştık ama iş işten geçmişti" dedi.

(OSM-SLH-

