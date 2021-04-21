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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Sinop'ta ahır yangını: 12 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahır yangınından görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

Büyükbaş Hayvan Hayvan Yangına Müdahale 


- Sinop'un Türkeli ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkiinde Güllüzar Sakallıoğlu'na ait ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Zaman zaman patlamanın yaşandığı yangın, kısa sürede ahırın tamamını sardı. Çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan ve 500'e yakın kümes hayvanı telef oldu.
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