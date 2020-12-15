- Sinop’ta 4 milyon liraya mal olan çilek serasında ilk hasat

-Röportaj



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'ta yaklaşık 4 milyon liraya mal olan 7 dönümlük topraksız çilek serasında ilk hasat yapıldı. İstanbullu yatırımcı Yasin Güngör tarafından Mertoğlu köyünde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulan çilek serasında Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile üretilen topraksız çilekler ilk ürünlerini verdi. Hindistan cevizi kabuğu liflerinden oluşan özel madde ile yaklaşık 2 ay önce dikimine başlanan çileklerden yılda 4-5 kez ürün alınması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan çilek serası müdürü Yasemin Ünal çileklerin ilk ürünlerini vermeye başladığını söyleyerek ilk yıl için 120 ile 150 ton arasında çilek almayı hedeflediklerini söyledi.



Ünal, ”Çilek fidelerimizin 2 buçuk ay önce dikimi yapıldı. Çileklerin ilk ürünlerini toplamaya başladık. Fidanlarımız şuan gelişme aşamasında daha çok gelişmedi. Monterey türü olan bu çilek türü normalde çok gür olan bir bitki. Mart-nisan aylarında bu fidelerin çok kalabalık bir şekilde olduğunu, çok daha gür olduğunu göreceğiz. Bunlar için bir toparlanma sistemi falan yapacağız. Şu anda bu fideler iki kardeş şeklinde bunlar daha da gürleşecekler. Bizim çilek türümüz monterey çilek türü montrey özelliği de iri ve parlak oluşu. Bu iriliğinin anlamı hormon olduğu anlamına gelmiyor biz ürünlerimizde hormon kullanmıyoruz. Gübrelerimiz organik" dedi.

Şu ana kadar 130 kilo civarında ürün aldıklarını söyleyen Ünal, ”Yavaş yavaş ilk hasadımıza başladık çileklerimizi topluyoruz. Şu ana kadar 130 kilo civarında ürün aldık. Bu verimiz daha da artacak ve artmaya da devam ediyor. Bu mevsimde normal şartlarda zaten çilek olmuyor. Isıtma sistemimiz var, ısı perdesi sistemi ile beraber şu anda çileklere bahar havasını yaşatıyoruz. Normal dışarıdaki havanın da desteği ile beraber çilekler şu anda kendilerini nisan-mayıs aylarında hissettikleri için aralık ayında ürün veriyorlar. Güneş arttığında anında çileklerde kızarma oranımız çok daha yükseliyor. Şu an verim olması gerekene, hedeflediğimize yakın daha da iyi olması gerekiyor. Yavaş yavaş daha da iyisi de olacak" diye konuştu.

(OSM-SLH-Y)



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