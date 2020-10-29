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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

Sinop’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konvoyu

konvoydan detaylar

( SİNOP ) SİNOP

Karya 


- Sinop Valiliği ve Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji düzenlendi.
Yoğun katılımla gerçekleşen kortej, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Sinop’ta akşam saatlerinde düzenlenen korteje katılan motosiklet tutkunları ve araçlar, şehri turladı. Düzenlenen kortej, vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. 19.00 saatlerinde eski Otogar mevkisinden başlayan kortej, Pervane mevkisi ve Sakarya Caddesi'ni takip ederek İskele Meydanı’nda sona erdi.
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