Sinop’ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

-KAPANAN KAR YOLLARININ AÇILMASI



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen’de 6, Boyabat’ta 5, Gerze’de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



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