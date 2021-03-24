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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop’ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sinop’ta 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

YAĞAN KAR

Köy Yolları Kar Yağışı 

-KAPANAN KAR YOLLARININ AÇILMASI

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'un bazı bölgelerinde kar yağışı nedeniyle il genelinde 28 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Sinop İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesinde 12, Dikmen’de 6, Boyabat’ta 5, Gerze’de ise 5 köy yolunda ulaşım tamamen kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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