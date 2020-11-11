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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'ta 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Sinop'ta 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

YANAN EVDEN GORUNTULER

( SİNOP ) - SİNOP

İlk Müdahale Ahşap Ev 


- Sinop'ta 2 katlı evde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın, dün öğle saatlerinde Sinop'un Lala köyünde meydana geldi. Kundeşoğlu Mahallesi'ndeki Şerafettin Atıcı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahale köy sakinlerinden geldi. Kısa sürede tüm evi saran yangını olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (MU-SLH-
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