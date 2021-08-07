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Sinop’ta 1 kişi denizde boğuldu
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop’ta 1 kişi denizde boğuldu

Sinop’ta 1 kişi denizde boğuldu

Denizden detay görüntü

Boğulma Tehlikesi Hastane Deniz Polisi Sahil Güvenlik Şiddetli Rüzgar 

-Boğulan kişinin hastaneye getirilmesi
-Hastane detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 13.00 sıralarında Karakum Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Yaşar (65) yüzmek için Karakum Sahili'ne geldi. Sabah iyi giden hava bir anda şiddetli rüzgara döndü. Denizde dev dalgalar oluşmasıyla, Nazım Yaşar da açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren Yaşar’ı kurtarabilmek için bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabasıyla denizden çıkarılan Yaşar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldı. Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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