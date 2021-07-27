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SİNOP - Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
SİNOP - Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu

SİNOP - Sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştu

- Denizde oluşan hortum - Su birikintileri oluşan sokaklar Sinop 'ta sağanak trafikte aksamalara neden oldu, denizde hortum oluştuSİNOP (AA) - Sinop 'ta denizde hortum oluştu, etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Dikmen ve Gerze ilçelerinde etkili oldu.Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Trafikte zaman zaman aksamaların meydana geldiği kentte, belediye ekipleri su birikintisinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.Karakum mevkisi açıklarında da denizde hortum oluştu.Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortumu, vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

Su Gürültü Kamera Cep Telefonu Sağanak 

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