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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİNOP - Randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

SİNOP - Randevusuz Kovid-19 aşı merkezi ilgi görüyor

- Gazi Caddesi'nde açılan randevusuz aşı merkezi - Vatandaşların aşı olması - İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran ile röportaj - Aşı olan vatandaş ile röportaj Sinop 'ta randevusuz Kovid - 19 aşı merkezi ilgi görüyorSİNOP (AA) - Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid - 19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında bulunan Sinop 'ta, randevusuz aşı merkezine ilgi büyük.İl Sağlık Müdürlüğünce aşıya ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla kent merkezinde eski bir düğün salonu binası aşı merkezine dönüştürüldü.Kentin en işlek mevkilerinden Gazi Caddesi'nde açılan merkezde 18 yaş ve üzeri herkes randevu almadan aşı olma fırsatı yakalıyor.Merkezin faaliyetine başlamasının ardından çok sayıda kişi merkeze gelerek aşı oldu.İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran, AA muhabirine, insanların kolayca ulaşabilecekleri merkezde büyük kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Merkezde ilk etapta hafta içi mesai saatleri içinde aşı uygulaması gerçekleştireceklerini vurgulayan Duran, ilerleyen süreçte hafta sonları da aşı yapmaya başlayacaklarını dile getirdi.Herkesi aşı olmaya davet eden Duran, "Özellikle gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. Merkezimizde randevulu veya randevusuz şekilde aşı yapılıyor. Aşı sırası gelen herkes buraya gelerek aşılarını olabilir. Ne kadar hızlı aşı yapabilirsek bu mücadelede bir adım önde olacağız." diye konuştu.
Duran, Sinop 'un bir turizm kenti olduğunu anımsatarak, yaz sezonu süresince günlük yapılan aşı oranının giderek artmasını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan Sinop 'ta şu ana kadar birinci ve ikinci doz olmak üzere 164 bin 64 aşı uygulandı.

Muhabir Aşı Aşılama 

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