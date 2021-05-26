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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SİNOP - Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİNOP - Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı



: - Kıbrıs gazisi Dursun Özmenteş'ın cenaze namazının kılınması - Kıbrıs gazisi Dursun Özmenteş'ın cenazesi Sinop 'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıSİNOP (AA) - Sinop 'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Özmenteş, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede vefat eden Özmenteş'in cenazesi yakınları tarafından Boyabat ilçesine getirildi.
75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınan Özmenteş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında ilçe mezarlığına getirildi.
Kıbrıs gazisi Özmenteş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, Özmenteş'in ailesi ve yakınları ile Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer ilgililer katıldı.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören 

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