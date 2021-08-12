Sinop, Kastamonu ve Bartın İllerinde başlatılan tahliye faaliyetlerine devam ediliyor



- 11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketi sonucu mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması maksadıyla 3 Sahil Güvenlik Helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 olmak üzere toplam 168 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirildi.

Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edildiği bildirildi.

(BC -

