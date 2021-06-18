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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SİNOP - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den elektrik üretimi değerlendirmesi

SİNOP - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den elektrik üretimi değerlendirmesi

- Bakan Dönmez'in AK Parti Gerze İlçe Başkanlığını ziyareti - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıSİNOP - (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık komşu ülkelere elektrik ihraç eder hale geldik. Ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısını da yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarından elde ediyoruz, yerli kaynaklarımızdan elde ediyoruz." dedi.

Temiz Enerji 

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