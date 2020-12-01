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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
SİNOP - Bir köy karantinaya alındı

SİNOP - Bir köy karantinaya alındı



: - Karantinaya alınan köyde alınan güvenlik önlemleri Sinop 'ta bir köy karantinaya alındıSİNOP (AA) - Sinop 'un Boyabat ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanası başlatıldı.Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Bağlıca köyünde Kovid - 19 pozitif vakalarının tespit edilmesi nedeniyle karantina uygulamasına geçilmesine karar verildi.
Karar uyarınca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

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