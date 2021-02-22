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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SİNOP - Araç hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

SİNOP - Araç hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Sinop 'ta araç hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı - Operasyonda parçalara bölünmüş çok sayıda araç ele geçirildiSİNOP (AA) - Sinop 'ta düzenlenen araç hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan saha ve teknik takiplerin ardından farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Sekiz ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirerek parçalamak suretiyle satışa sundukları ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, parçalara bölünmüş çok sayıda araç ve farklı kişilere ait ruhsat ile araç plakaları ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uttu Hırsız 

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