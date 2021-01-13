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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'a yeni çehre

Sinop'a yeni çehre

Meydan bölgesi

Gesi Allah 

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- Milletvekili Dr. Nazım Maviş'in açıklaması

( SİNOP ) SİNOP

- AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, meydan projesinin ihale aşamasına geldiğini, bu ay içerisinde ihalesinin yapılacağını açıkladı.
Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’un çehresini değiştirecek olan meydanı projesi çalışmalarında gelinen son aşamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Meydan projesinin ihale aşamasına geldiğini bu ay içerisinde ihaleye çıkılacağını kaydeden Milletvekili Maviş, ”Meydan projesi zorluklarla yürüyen bir proje. Çünkü Sinop’umuzda tarihin kültürün ve medeniyetinin çok büyük kalıntıları var. Dolayısıyla atacağımız her adım bu medeniyet mirasını da korumayı esas alarak atılması gerekiyor. Bu nedenle koruma kurullarıyla yakın ilişki içerisinde ve koruma kurullarının izinleri doğrultusunda adımlar atılıyor. Şu anda meydan projesinde geldiğimiz son nokta yapılan proje çalışması tamamlanmıştır. Proje ile ilgili bizlerin ve Sinop'taki paydaşların revizyon talepleri yerine getirilmiş ve son haliyle proje ve Sinop'taki koruma kuruluna sunulmuş 16 Aralık itibarıyla de koruma kurulundan onaylanarak proje vize almış. Şu aşamada TOKİ ile yaptığımız son görüşmeden meydan projemizin ihaleye hazır hale geldiğini ve ihale için gün beklenildiğini biliyoruz. İnşallah bu ay içerisinde meydan projesinin ihale tarihi kesinleşmiş olacak" dedi.

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