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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu

Sınırları aşan gazoz kapağı tutkusu

Gazoz kapaklarından genel ve detay çekimler

Fabrika Yurt Dışı Çekim 

-Atölyeye dönüşen evden görüntü
-Koleksiyoncu Güray Lap ile röportaj.

( AMASYA )- Koleksiyonu için çeşitli ülkelerden gazoz kapağı getirtiyor AMASYA

- Amasya’da yaşayan Güray Lap, topladıklarının yanı sıra sınırları aşıp çeşitli ülkelerden de getirttiği 400’e yakın sayıdaki gazoz kapaklarıyla ilginç bir koleksiyon oluşturdu. Çevresindekilerin kendisine ‘antikacı’ olarak seslendirdiğini belirten 26 yaşındaki Lap, “Ailem, çeşitli koleksiyoncular, yurt dışında yaşayan ve giden arkadaşlarımın sayesinde Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avrupa ile Asya’daki birçok ülkeden çeşitlerim var. Farklı kapak gördükleri zaman ya da seyahatlerinde içtikleri içeceklerin kapaklarını bana getiriyorlar” dedi.
Resim alanındaki üniversite eğitimine devam etmekte olup evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Lap, fabrikaların hatalı imal ettiği gazoz kapaklarının da tıpkı para gibi koleksiyon yapan kişiler tarafından çok değerli görüldüğüne değinerek koleksiyonundaki kapak sayısının artırıp ömrünün sonuna kadar sergilemek istediğini söyledi.

(MÇ-SLH-
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