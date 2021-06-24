Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sınırdan giriş yapan tırın lastiğinden bin 570 paket kaçak sigara çıktı

Sınırdan giriş yapan tırın lastiğinden bin 570 paket kaçak sigara çıktı

Çobanbey sınır kapısı

Kaçak Sigara Sınır Kapısı İstihbarat Kaçak Sigara 

-Genel ve detaylar
-Lastiğin sökülmesi
-Çıkarılan sigaralar
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırın lastiklerinde yapılan aramada bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kilis Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren tırda şüphe üzerine arama yaptı. Hangara çekilen tırda yapılan kontrollerde dorse ön lastiklerin içine gizlenmiş vaziyette bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. (MAD-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement