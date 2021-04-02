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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Çobanbey gümrük kapısı

Kaçak Cep Telefonu Gümrük Kapısı Yakıt Deposu Cep Telefonu İstihbarat 

-Gümrük kapısı çevresinden görüntüler
-Depodan telefonların çıkarılması
-Telefonlar
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giren bir otomobili durdurdu. Otomobilin yakıt deposuna yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet cep telefonu ele geçirildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasını müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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