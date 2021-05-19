Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sınırda 19 Mayıs coşkusu

Sınırda 19 Mayıs coşkusu

Akçakale’de 19 Mayıs konvoyu

( ŞANLIURFA )- Akçakale’de 19 Mayıs konvoyu düzenlendi ŞANLIURFA

Polis Çakal Kışla 


- Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk bayraklarıyla konvoy düzenlendi.
Sınır ilçesi Akçakale’de 19 Mayıs nedeniyle çelenk töreninin ardından polis, asker ve belediye araçlarından oluşan konvoy ilçe caddelerinde siren çalarak tur attı. Korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar için düzenlenen Türk bayraklı konvoya vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. (BB-SD-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement