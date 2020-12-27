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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Sınır kenti Kilis sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

Caddelerden görüntüler

Belediye İşçisi Yaya Trafiği 

-Temizlik yapan belediye işçisi
-Polisin uygulamaları
-röportaj

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürüyor.Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de büyük ekseriyetle uyuluyor. Kilis’te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

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