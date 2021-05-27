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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sınır Kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

Sınır Kapısında uzun namlulu silah ile mühimmat ele geçirildi

minibüste yapılan aramalar

Gümrük Muhafaza Akalan Memur Mermi İstihbarat 

-yakalanan silahlar
-genel ve detaylar
-silahların çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gazantep’in Karkamış Sınır Kapısında Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir minibüste yapılan aramada13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi. Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak minibüsü durdurdu. Karkamış Gümrük Müdürlüğünde görevli gümrük muhafaza memurlarınca yapılan aramada 13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele geçirildi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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