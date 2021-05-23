Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Öncüpınar Sınır Kapısı görüntüsü

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Mobil X-ray İstihbarat 

-Kapı çevresinden görüntüler
-Otomobilde arama yapılması
-Esrarın sökülerek çıkarılması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan otomobilde Narkotik Dedektör Köpeği “OLİ” ile yapılan aramada, 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen otomobil x-ray tarama sistemine yönlendirilmesi sonucunda şüpheli yoğunluklu bölge tespit edildi. Narkotik Dedektör Köpeği “OLİ” tepki vermesi üzerine otomobilin vites kolunun arka kısmında yer alan kol dayama bölümü yerinden sökülerek yapılan aramada, 16 adet bez torba içerisinde 3 kilo 267 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlandı.
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement