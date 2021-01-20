Sınır kapılarında kaçakçılara darbe

- Öncüpınar sınır kapısı

- Yakalamalardan görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısında 2020 yılında 82 Milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış, Şanlıurfa’nın Akçakale ile Ceylanpınar, Türkiye’den, Suriye’ye veya Suriye’den Türkiye’ye gümrük kaçakçılığı yapak isteyen kişilere karşı 2020 yılında 82 Milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. 2019 yılına oranla yüzde 134 oranında yakalamada artış gerçekleşti. 2020 yılında 5 sınır kapasında 220 bin 678 paket sigara 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere 82 Milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'ın bizzat sınır kapılarını ziyaret ederek, personelleri başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrenildi. (MAD-SD-



loading...