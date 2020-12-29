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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Sınır kahramanlarından Osmangazi’ye selâm

- Sınır kahramanlarından Osmangazi’ye selâm

askerlerden görüntü

( BURSA )- Dündar’dan sınırdaki Mehmetçiklere moral BURSA

Güvenlik Güçleri Gesi Allah 


- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olan Hakkari Yüksekova’da ülkemizin huzur ve güvenliği için nöbet tutan Mehmetçik’e kestane şekeri göndererek moral verdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki Üsttepe Karakolu’nda zorlu doğa ve iklim şartlarına rağmen kahramanca mücadele eden askerlerimiz, Bursa Osmangazi’den gelen sürpriz ikramlarla moral buldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 bin 453 metre rakımı ile Türkiye’nin en yüksek üssünde görev yapan güvenlik güçlerine Bursa’nın en önemli lezzetlerinden kestane şekeri gönderdi. Bursa’dan gelen ikramlar karşısında memnuniyetlerini ifade eden kahraman askerler, kendilerine moral veren Başkan Dündar ve tüm Bursa’ya selamlarını iletti. Vatan uğruna seve seve canını ortaya koyan kahraman askerlerin her zaman yanında olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi Hakkari Yüksekova'daki askerlerimizden gelen selam bizleri de çok mutlu etti. Hiçbirinin ayağına taş değmesin inşallah. Dualarımız, kalbimiz onlarla. Vatan size minnettar. Osmangazi'den sevgiler. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.
(MŞ-Y)
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