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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Sınıf öğretmeninden korona virüse dikkat çekmek için ‘Umut Yılı’ klibi

- Sınıf öğretmeninden korona virüse dikkat çekmek için ‘Umut Yılı’ klibi

Hazırlanan klip

Sosyal Medya Öğretmenler Farkındalık Sınıf Öğretmeni Tarihi Mekan 

-İshak Göktekin ile röp.
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-NOT: GÖRÜNTÜ [email protected] ADRESİNE GÖNDERİLDİ
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-Not: bu haberi AA'da takip etti...

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da özel bir kolejde sınıf öğretmeni olan bir çocuk babası İshak Göktekin (33), korona virüse dikkat çekmek için kentin doğal ve tarihi mekanlarını kullanarak hazırladığı "Umut Yılı" klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Söz ve müziği kendisine ait olan İshak Göktekin’in ‘Umut Yılı’ ismini verdiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaklaşık 40 kişilik bir ekip ve 35 farklı doğal ve tarihi mekanda çekilen klip 20 günde tamamlandı. İshak Göktekin, kliple ilgili olarak yaptığı açıklamada, küçüklüğünden bugüne müzikle uğraştığını söyledi.

Klibin sosyal medyada paylaşılmasının ardından herkes tarafından beğenildiği aktaran Göktekin, “Daha önceden yeni yıl temalı bir bestem vardı. Bunu malum şuan ki şartlar nedeniyle korona virüse dikkat çekmek, sosyal farkındalık olması amacıyla farklı bir şekilde uyarladık. Bu klibin çekimlerini de Karaman’ın tarihi, doğal ve kültürel yerlerinde çektik. Klip çok ilgi gördü ve çok beğenildi. Çok güzel tepkiler de aldık. Sosyal medyadan baya beğeni aldı. Sosyal farkındalık oluşturmak hem yaklaşan yıl için güzel temennilerimizi iletmek hem de şuan ki mevcut durumdan birazcık insanlara umut aşılamak açısından güzel bir eser ortaya çıktı” diye konuştu.
Klibin hazırlanmasında kendilerine destek olan başta Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür eden Göktekin, klipte kendisi de yer alarak elektrogitar çaldı. Müziği ise veteriner, müzik öğretmenleri, ev hanımı ve banka çalışanı gibi kişiler seslendirdi. Klipte maske takmanın ve sosyal mesafenin önemine de vurgu yapıldı. (MD-AH-
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