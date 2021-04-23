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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Sınıf başkanlığından sonra şimdi de belediye başkanı oldu

Sınıf başkanlığından sonra şimdi de belediye başkanı oldu

Minik başkanın koltukta oturması

Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Hassasiyet Makam Koltuğu 

-konuşması
-detaylar

( VAN )- Edremit’te 23 Nisan’da koltuk değişimi yapıldı- Edremit’in minik başkanı Bejan Gül:- “Pandemide belediye olarak güzel çalışmalara imza attık”- “Aynı kararlılıkla çalışmalara devam etmeliyiz”- “Van Gölü’ne ayrı bir hassasiyet gösterilmeli” VAN

- Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bejan Gül’e devrettiGeçtiğimiz haftalarda yapılan sınıf başkanlığı seçimlerini kazanarak arkadaşlarına atlara binme sözünü yerine getiren 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bejan Gül, bu kez de belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklara koltuğu devretme geleneği, korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süre yapılamazken, Van’da vakaların düşük seviyelerde olması ile birlikte gelenek Edremit’te devam etti. Sabah saatlerinde belediyeye gelen minik başkan Gül, burada Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve yardımcıları tarafından karşılandı. Akabinde başkanlık makamına geçerek koltuğa oturan Bejan Gül, yardımcılarına bir takım talimatlar vererek, devam eden çalışmalar hakkında ise bilgiler aldı.“Aynı kararlılıkla çalışmalar devam etmeli”Pandemi sürecinde belediye olarak çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Başkan Gül, aynı kararlılıkla maske, mesafe ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi talimatını verdi. Sokak hayvanlarının beslenmesi, ilçedeki tüm oyun parklarının onarılarak yeni oyun gruplarının kurulumunun yapılmasını isteyen Başkan Gül, Edremit’te yeşilin korunması ve hayata geçirilen ormanların sayısının arttırılması talimatını verdi.“Van Gölü’ne ayrı bir hassasiyet gösterilmeli”Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafının dünyaya tanıtılması noktasında büyük bir katkının sunulduğunu dile getiren Başkan Gül, temizlik çalışmalarının da her alanda aynı şekilde sürdürülerek, Van Gölü’ne topyekun ayrı bir özenin gösterilmesi talimatını verdi. Yüzen otel projesinin yılsonuna kadar bitirilerek yetiştirilmesi gerektiği konusunda da yardımcılarına uyarılarda bulunan Başkan Gül, Ramazan ayı ile birlikte sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımı konusunda ise hassasiyetle çalışmaların yürütülmesini istedi.Başkanı Gül, daha sonra yardımcılarına teşekkür ederek, vermiş olduğu talimatların bir an önce yerine getirilmesini yenileyerek, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a ise koltuk değişimi için teşekkür etti. Başkan İsmail Say da, verilen talimatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiçeği burnunda Başkan Gül’ü tebrik etti.
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