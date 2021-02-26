Sineklik açılınca pencereden düşen çocuğu ölümden çamaşır ipi kurtardı

-Ambulansın hastaneye gidişi

-Hastanede yaralı çocuk

-Sedye ile taşınması

-Hastanenin dış görüntüsü

-Çocuğun düştüğü pencere ve açılan sineklik

-Çocuğun düştüğü yer

-Çocuğun düşerken çarptığı çamaşır ipi ve çamaşırlar

-Vatandaş ile röportaj



( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN



- Samsun'da sineklik açılınca birinci katın penceresinden düşen ve çamaşır asılı ipe çarparak hızı kesilen 2,5 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 2,5 yaşındaki Durah A.H.H. adlı kız çocuğu evlerinde oyun oynarken yaslandığı pencerenin sinekliği açılınca yere düştü. Asılı çamaşır ipinin üzerine düşüp hızı kesilen kız çocuğu beton demine düşerek yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durah A.H.H. tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-



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