Sinekle mücadele hız kesmiyor



- Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sivrisinek ve karasinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde 17 ilçede hem merkez hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilaçlama yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bilhassa yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmaları 231 personel, 90 adet ilaçlama aracı ve 377 adet ilaçlama ekipmanı ile 17 ilçede kesintisiz devam ediyor. İl genelinde kayıt altına alınan ve periyodik olarak uygulamaları yapılan 2 bin 194 adet ahır-gübrelik, hayvan pazarı, arıtma tesisi, pazar alanı, çöp depolama alanı ve kesimhane gibi yerlerde hem larvasit hem de rezidüel ürünlerle ilaçlama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Aynı zamanda 96 bin 736 adet çöp konteyneri ekipler tarafından hem larvasit ürünler kullanılarak larva ilaçlaması hem de rezidüel ürünler kullanılarak uçkun ilaçlamaları yapılıyor. Sivrisinekler için en uygun üreme alanı olan sulak alanlar da mercek altına alındı. Bursa genelinde tespiti yapılan 48 bin 540 adet sivrisinek üreme alanı ile 67 adet dere yatağı, göl ve baraj kenarları sivrisinek ve kronomit üremesine karşı Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyolojik ürünler kullanılarak ilaçlanıyor. Özellikle Akçalar ve Gölyazı bölgesinde yapılan uygulamalarda amfibik araçlarla göl içinde özellikle kronomitlere karşı sazlıkların olduğu bölgeler ilaçlandı. Ekipler bölgede vatandaşların piknik yaptığı ağaçlık alanda da düzenli olarak ilaçama çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında kayıtlı 3 bin 603 adet çocuk oyun parkı, dinlenme alanı, mesire alanı ve refüjlerde bulunan ağaçların periyodik olarak yeşil alan zararlılarına karşı ilaçlama faaliyetleri de düzenli olarak devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü Nilüfer Saha Sorumlusu Tolga Hançer, özellikle sulak alanların bulunduğu piknik alanlarında sivrisineğe benzeyen kronomitlerle mücadelede sazlık alanlarda ilaçlama yaptıklarını, bu zararlıyla mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini vurguladı. (MŞ-Y)

