Sindirim sisteminde uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı

-Şüphelilerin röntgen görüntüsü

-Ele geçirilen maddelerin sergilenişi

-detaylar

-fotoğraflar



( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı’nda yakalanan şüpheliler tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı’nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Havalimanında dolaştıkları anlar kameralara yansıyan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Havalimanı’nda sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıyan şahısların tespit edilmesi üzerine 8 Şubat’ta düzenlenen operasyonda İran uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde, 92 adet küçük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 882 gram gelen eroin ve 12 adet büyük kapsül şeklinde toplam ağırlığı 508 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ suçundan işlem yapılan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



loading...