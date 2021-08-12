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Sındırgı, yangın bölgelerinde etkin rol aldı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sındırgı, yangın bölgelerinde etkin rol aldı

Sındırgı, yangın bölgelerinde etkin rol aldı

-Sındırgı ekibinin yangın bölgesine uğurlanması

Yangın Demirli Gesi Devam Eden Yangınlar Şili 

--Sındırgı ekibinin yangın söndürme soğutma çalışmalarından görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Sındırgı Belediyesine ait kepçe, kamyon ve 8 kişilik ekip, yangın bölgesinde etkin rol aldı. Muğla bölgesindeki yangın soğutma çalışmalarına destek vermek adına bölgeye giden ekip Aydın Çine bölgesine sevk edildi. Farklı bölgelerde çıkan ve özellikle Antalya ve Muğla bölgelerinde günlerce devam eden yangınlarda Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli bölgelerinden destek ekipler bölgede canla başla mücadele etti. Sındırgı Belediyesinin organizasyonuyla STK'lar işbirliği ile vatandaşlardan toplanan acil ihtiyaç yardımları da ekip tarafından yangın bölgesine ulaştırıldı. Özellikle ilaç, yanmaz eldiven, tırmık gibi acil ihtiyaçların yer aldığı yardımlar bölgeye ulaştırıldı. Ekipler de Milas bölgesine intikal ederek vakit kaybetmeden söndürme ve soğutma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Bölgedeki aktif yangın söndürme çalışmalarında da yangın söndürme, yol açma, transfer gibi birçok alanda bölgede bulunan ekiplere destek verildi.
Yüzde 54.7 si ormanlarla çevrili doğal şehir olarak nitelendirilen ve ormanlara önem veren Sındırgı ekibinin de yangın bölgelerinde görev yapması etkili oldu. Kavaklıdere'de yangının köylere zarar vermemesi için mücadele eden Sındırgı ekibini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ekibi ziyaret etmişti. Sındırgı Orman İşletme Şefliği ekipleri, Antalya, Muğla bölgeleri başta olmak üzere 5 arozöz, 1 arazi taşıtı ve 50’ye yakın personel ile söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Sındırgı Belediyesi de 10 personel, 1 kepçe, 1 kamyon ile çalışmalarda faal rol aldı. (HT-MŞ)
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