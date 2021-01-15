Sındırgı'dan kar manzaraları

-kar yağan bölgelerden görüntü

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( BALIKESİR -DRONE) BALIKESİR



- Gece saatlerinde yağmurla başlayan ve sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüyen kar görüntüsü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde vatandaşları sevindirdi. Kar, seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu. Sosyal medyada ilçe genelinde tüm vatandaşlar kar yağışını ilk andan itibaren paylaşmaya başladılar. Kısa süre içerisinde ilçe merkezinde çatılar ve alanlar beyaza büründü. Çaygören barajındaki kuraklık sonrası yağan yağmur ve kar yağışı vatandaşlara teselli verdi. Merkez de ve kırsal da ana arterlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Belediye ekipleri kaldırım ve kaygan zeminlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe merkezindeki beyaz örtü Sındırgı Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Kırsal mahallelerde ve turizm tesislerinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. İlçe esnaflarından Aydın Gürlek, “Kar geldi, güzel oldu. Allah bereketini getirdi, çok sevindik, barajlarımız dolacak, çaylarımızdan su akacak. Allah bereketini versin“ dedi.

Kar sevinicini yaşayan Mazlum Üzüm ise, “Güzel ya yılın ilk karı. İhtiyaç da vardı zaten. Biliyorsunuz barajımız var boş. Barajın dolması açısından, mikropların ölmesi açısından, tarım açısından çok iyi oldu. İnşallah devamını bekliyoruz“ dedi.





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