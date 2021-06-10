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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sındırgı’daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Sındırgı’daki orman yangını büyümeden söndürüldü

Helikopter müdahalesi

İş Makinesi Geçmiş Olsun Gesi Orman Yangını Helikopter 

-Yanan Alan

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde orman kesim alanı yakınlarında çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kozlu mevkinde orman kesim alanı yakınlarında orman yangını başladı.
Tepede başlayan yangına kısa sürede müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ile birlikte 10 arazöz ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmezken, Balıkesir il merkezinden de destek ekiplerin gönderildiği ancak yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan yangının bölgede ağaç kesim işi yapan ekiplere ait iş makinesinin tutuşması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangın alanında incelemeler yapan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Toplam 10 arazöz yangın bölgesine geldi. Helikopterde yangın bölgesindeydi. 1 Hektar civarında alan zarar gördü. Kısmen kontrol alındı. Helikopterin büyük katkısı oldu, zirve dediğimiz bölgede yol yok. Oraya müdahale etti. İş makinesinin yanması sonucu yangının çıktığı söyleniyor. Sındırgımıza geçmiş olsun" dedi.
(BD-
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