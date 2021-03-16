-Kar topu oynayan köylülerden görüntü -Vatandaşın kar mutluluğu mesajı -Aracın karda ilerlemesi
( BALIKESİR ) Sındırgı'da kar yağışı sevinçle karşılandı BALIKESİR
- Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beyazlara büründü. Vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi. Sındırgı'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, hava sıcaklığının ani düşüşüyle kara dönüştü. Yüksek kesimlerde bulunan Kıranköy, Kepez, Düğüncüler, Devletlibaba, Yüreğil ve Kınık Aktaş kırsalında kar etkili oldu. Kepez kırsal Mahallesi'nde vatandaşlar kar yağışını eğlenceye çevirdiler ve kardan adam yaparak çocuklar gibi kar topu oynadılar. Sındırgı Belediyesi, kapalı kırsal mahalle yolu olmadığını açıkladı.
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