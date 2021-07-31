Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını

Sındırgı'da 30 dönümde anız yangını

-Yangın alanından montajlanmamış görüntüler

( BALIKESİR )- Yangına önce köylüler müdahale etti BALIKESİR

Ormana Yangın Anız Yangını 


- Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan anız yangınına vatandaşlar ve itfaiye birlikte müdahale etti. Işıklar Mahallesinde öğle saatlerinde aniden başlayan anız yangına vatandaşlar köylerine verilen yangın söndürme tankeri ile müdahale etti. Orman ekipleri ve Sındırgı Belediyesinin itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yangın ormana sıçramadan söndürüldü. 30 dönümlük anız yangını vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. (HT-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı