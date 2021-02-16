Sındırgı Belediyesinden yolda kalanlara sıcak ikram ve yol yardımı

--Karlı yolda kalan araçlar

--Yardım dağıtan ekipten yardım çalışmalarını anlatması

--Başkan Yavaş'ın açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kar yağışı yoğun bir şekilde yaşanıyor. İlçe genelinde kırsal mahalle yolları, Akhisar-Balıkesir-Simav yolları ana arterlerde yol temizleme ve tuzlama çalışmaları geceden sabaha sürdürüldü. Sındırgı Belediyesi organizasyonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Sındırgı Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ana arterlerin açık olmasına rağmen tedbir almadan yola çıkan ya da araçlarını kaydıran sürücüler nedeniyle özellikle Sındırgı - Akhisar karayolunda trafik durma noktasına geliyor. Yolda kalan araçlara da Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince sıcak çay ve kumanya ikramında bulunuluyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücülerin zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor. İlçe merkezinde ise karın keyfini en güzel şekilde yaşayan çocuklar oldu, eğimli alanlarda poşetlerde kaydılar, kardan adam yaparak gönüllerince eğlendiler. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Karla mücadele esnasında hem büyükşehrimiz, hem karayolları, belediye ekiplerimiz bütün yolların açılması konusunda çalışıyorlar. Büyükşehir ekipleri onlarca araçla, bizler de belediyemizdeki araçlarımızla, 40 personelle, tuzlama ekiplerimizle hep sahadayız. Şunu da belirtmekte fayda var. Kar yağışı devam ederken, yol açmasını acil durum olmadığı müddetçe yapmıyoruz. Çünkü israf oluyor, Biz açıyoruz, arkadan yağan kar zaten yolu kapatıyor. Bunun için vatandaşımızdan bu zor şatlarda, bizim uyarılarımızı dikkate almalarını istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların yerine ulaşmasını, hakkını bulmasını istiyoruz. Ekiplerimiz gece 5.38 de bile hala çalışıyorlardı. 75 kırsal mahallemiz var. Kırsal mahallelerin özellikle ana arterlerini, sürekli açık tutmak için ekibimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Karayolları da hem Akhisar istikameti hem Balıkesir istikameti, Simav yolu istikametinde tam bir kriz merkezi ortamında Sındırgı Belediyesi öncülüğünde, sahada sürekli hem tuzlamasını, hem de yol açma çalışmalarına devam ediyorlar. “ (HT



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