- Sındırgı Belediye personeline sağlık taraması

--Personelin sağlık taramasından geçmesi

--Başkan Yavaş'ın sağlık taraması

--Başkan Yavaş'ın açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Sındırgı Belediyesinde belediye personelinin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. İş güvenliği kapsamında tüm personele çalışma sınıflarına göre düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiği gibi, sağlık taramaları da rutin olarak gerçekleştiriliyor. Personelin çalışma şartlarını daha kaliteli bir hale getirmek için Sındırgı Belediyesinde gerekli tüm tedbirler alınıyor. Sındırgı Belediyesi bünyesinde çalışan 113 personelin rutin sağlık taraması gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da personel ile birlikte genel sağlık taramasına katıldı.

Özel ekipmanlı araç ve uzman doktor kontrolünde ses testi, genel muayene, kan tahlili, röntgen gibi işlemler ile personelin genel sağlık taraması yapıldı. Sındırgı Belediyesinin her alanda personeline önem verdiğini belirten başkan Yavaş “ Sındırgı Belediyesinin yaptığı çalışmalarla, farklı iş dallarında çalışan arkadaşların sağlık kontrollerini rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle tabi ki Covid 19 süreci kapsamında personelimizin sağlıklı olması, işini daha ehil olarak yapabilmesi çok önemli bir hadise. 113 personelimiz şu anda burada rutin kontrollerini yapıyorlar. Tabi bazı iş kolları daha yakın aralıklarla, bazıları daha uzun aralıklarla. 3 yılda, 2 yılda, yılda sırası geldikçe hepsinin kontrolleri iş sağlığı, iş güvenliği açısından önem derecesine göre, yerine getiriliyor. Tabi ki burada özel bir firmadan da destek alıyoruz. Doktorları rutin olarak geliyorlar. İnşallah herkes sağlıklı olacak. Sağlık problemi olan arkadaşlarımız varsa, onlar da belirleniyor, tedavileri yerine getirilecek. Rabbim hepimize sağlık versin. Sındırgı Belediyesi personeline kolaylıklar diliyorum” dedi.

(HT-BD)



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