Sincik’te kaymakamlık çatısı ve okulunun çatısı uçtu

-Uçan çatıdan görüntü

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( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık çatısı ve bir okulun çatısı uçtu. Önceki geceden itibaren ilçede etkili olan şiddetli rüzgar Sincik Kaymakamlığı binasının çatısını uçurdu. Uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Yine Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nun da çatısı rüzgarla birlikte uçtu. Rüzgar ilçede etkisini sürdürüyor.



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