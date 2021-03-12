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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Sincik’te kaymakamlık çatısı ve okulunun çatısı uçtu

Sincik’te kaymakamlık çatısı ve okulunun çatısı uçtu

Çatının rüzgarda yerinden oynaması

Gard Kaymakamlık Şiddetli Rüzgar 

-Uçan çatıdan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kaymakamlık çatısı ve bir okulun çatısı uçtu. Önceki geceden itibaren ilçede etkili olan şiddetli rüzgar Sincik Kaymakamlığı binasının çatısını uçurdu. Uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Yine Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nun da çatısı rüzgarla birlikte uçtu. Rüzgar ilçede etkisini sürdürüyor.
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