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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sincan’da polis ekiplerinden denetim mesaisi

Sincan’da polis ekiplerinden denetim mesaisi

Polis denetimi

Polis Koronavirüs Gesi Polis Ekipleri Trol 

-Genel ve detay

( ANKARA -EK) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürdü.İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 14 Aralık Pazartesi Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21.00'de başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Ankara’nın Sincan ilçesi, Ayaş yolunda polis ekipleri araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.
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