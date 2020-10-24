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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sincan’da korona virüs denetimleri sürüyor

Sincan’da korona virüs denetimleri sürüyor

Denetim görüntüleri

Bild İnternet Kafe Kapalı Mekan Trol 

-Kaymakam Küçük'ün açıklamaları
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Sincan’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan işletmeler denetlendi. Sincan'daki iş yerlerinde yeni tip korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak ve belediye yöneticileri katıldı.
Denetimlerde, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, nikah-düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi. Kaymakam Küçük, denetim öncesinde yaptığı açıklamada, esnafa tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Küçük, havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlarda bir araya gelinmesini Covid-19'un salgınının artışına neden olacağını bildirdi. Kaymakam Küçük denetime dair, “İlçemizde 29 ekip ve 96 personel ile denetimler yapıldı. Korona virüsün yayılım hızının azaltılması, kontrol altına alınması ve nihayetinde sonlandırılması için kolektif bir şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Bu konuda denetimi yapılan iş yerlerine ikazlarda bulunduk. Kurallara uymayanlara da cezai müeyyide uygulandı" ifadelerini kullandı.
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