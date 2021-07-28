Sincan’da kontrolden çıkan tanker devrildi



- Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker devrilirken, sürücü yaralandı. Kaza, Ankara’nın Sincan ilçesi Zir vadisi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zir vadisi yolunda H.E., sürücüsü olduğu 06 FL 7015 plakalı su tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan H.E.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri su tankerinin çekici tarafından çekilmesi esnasında trafiği kısa süreliğine kapattı.

