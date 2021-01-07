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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sincan’da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sincan’da kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Jandarma Bild Trol 

--Otomobilden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobille kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Kaza Ankara’nın Sincan ilçesi İlyakut Mahallesi Ayaş caddesinde meydana geldi. Ayaş Caddesi üzerinde bulunan kavşakta A.B.’nin kullandığı otomobille, henüz kimliği belirlenemeyen 06 FG 6679 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.B., İ.B. ve V.Ö. otomobilde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri A.B. İ.B. ve V.Ö.’yü otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastaneye sevk etti. Hastaneye sevk edilen yaralı A.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri trafiğin kontrolünü sağlarken olayla ilgili soruşturma başlattı.
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