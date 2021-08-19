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- Sincan Belediyesinden Sinop’a yardım eli
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Sincan Belediyesinden Sinop’a yardım eli

- Sincan Belediyesinden Sinop’a yardım eli

-çalışmalardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sel Afeti Köy Yolları Afet Bölgesi Gesi Şili 


- Sincan Belediyesi, Sinop Ayancık’taki sel çalışmalarına katılması amacıyla bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderildi. Sincan Belediyesi sel afetinden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye, Sinop Ayancık’a destek için bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.
Kastamonulu vatandaşlardan Sincan Belediyesine teşekkür Kastamonu’da da selin izlerini silmeye çalışan ekipler bir yandan kapanan köy yollarını açarken, bir yandan da ihtiyaç ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler Köyü’ndeki vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sincan Belediye Başkanımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. “Zor şartlarda hizmet veriyorlar” Gümürtler Köyü Muhtarı ise, “Ankara Sincan Belediyesinden afet bölgesine gelmiş olan ekipler burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Beye de vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunarız” dedi.
(ALİ-
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