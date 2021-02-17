- Sincan Belediyesinden, 24 saat kar mesaisi



- Başkent’i etkisi altına alan yoğun kar yağışından sonra Sincan Belediyesi fen işleri ekipleri Sincan’ın cadde ve sokaklarında, tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Başkent’te yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirmişti. Sincan Belediyesi ise karla mücadele kapsamında hazırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Yağışın başlamasıyla birlikte Fen işleri ekipleri cadde ve sokaklarda, tuzlama ve kar küreme faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar, gün içinde de devam etti. Sincan Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için telefon santraline gelen çağrılara anında cevap vererek olası gecikmenin de önüne geçti. Kar nedeniyle Kapanan yollar ve sokak aralarına tuzlama yapıldı. Kar, tipi ve buzlanmaya karşı Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki özel ekip tam Kadro sahada oldu. Çalışmalara 11 kamyon,15 tuzlama aracı, 15 greyder,24 hidromek ve 270 personel katıldı.

Barınaktaki dostlarda unutulmadı Sincan Belediyesi, barınakta bulunan onlarca can dostunu da unutmadı. Ekipler tarafından getirilen mamalar barınakta bulunan kedi ve köpeklere verildi.

(ÖMR-



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